Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.06.2023

Hochzoll – Graffiti

In der Zeit von Dienstag (20.06.2023), 00.00 Uhr bis Montag (26.06.2023), 23.50 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Außenwand einer Sporthalle am Zwölf-Apostel-Platz durch Graffitis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Universitätsviertel – Mit Soft-Air-Pistole verletzt

Am vergangenen Dienstag (27.06.2023) verletzte ein 12-Jähriger einen 6-Jährigen leicht mit einer Soft-Air-Pistole von seinem Kinderzimmer aus.

Gegen 16.30 Uhr spielte der 6-Jährige zusammen mit einem anderen Kind auf der Straße. Hierbei schoss der 12-Jährige von seinem Kinderzimmerfenster aus mit einer Soft-Air-Pistole und traf den 6-Jährigen im Gesicht. Im Kinderzimmer des 12-Jährigen fanden die Beamten dann schließlich die Soft-Air-Pistole samt Zubehör und stellten diese sicher.

Die Polizei prüft nun den Vorfall.

Hochfeld – Bei Kontrolle im Auto eingesperrt

Am gestrigen Mittwochabend (28.06.2023) sperrte sich ein 40-Jähriger während einer Kontrolle in seinem Fahrzeug in der Schertlinstraße ein.

Gegen 18.45 Uhr kontrollierten Beamten den 40-Jährigen, da er während der Autofahrt telefonierte. Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann äußert unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seiner Dokumente. Schließlich sperrte er sich sogar in seinen Pkw ein. Erst nach einer Weile gab der Mann seine Dokumente dann schließlich heraus.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 40-Jährigen.

Innenstadt – Betrunken Unfall verursacht

Am heutigen Donnerstag (29.06.2023) war ein 20-Jähriger alkoholisiert in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 20-Jährige räumte sofort ein, dass er keinen Führerschein habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,2 Promille. Als ob das nicht schon genug wäre, stellten die Beamten an dem Fahrzeug einen frischen Unfallschaden fest. Sie unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 20-Jährigen.

Kriegshaber – Ehrliche Finderin – Eigentümer gesucht

Am vergangenen Dienstag (27.06.2023) fand eine Passantin in der Ulmer Straße mehrere Geldscheine auf dem Gehweg. Nachdem sie den rechtmäßigen Eigentümer nicht ausmachen konnte, gab sie das Geld bei der Polizei ab. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.