Rumäne auf A3 wegen Drogen und Haftbefehl verhaftet
Polizeipräsidium Oberpfalz
Rumäne auf A3 wegen Drogen und Haftbefehl verhaftet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, dem 16. Januar, kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf im Rahmen der Schleierfahndung auf der A3 bei Wörth an der Donau einen 35-jährigen Rumänen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs, eines VW Golf, entdeckten die Beamten diverse Betäubungsmittel, darunter synthetisches Amphetamin, die sie umgehend sicherstellten.

Zusätzlich sichergestellte Gegenstände

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten außerdem eine hochwertige Armbanduhr sicher. Ein durchgeführter Urintest erbrachte den Nachweis, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, was den Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss bestätigte. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt angeordnet, und eine Verkehrsordnungswidrigkeit wird nun in Betracht gezogen.

Haftbefehl und Festnahme

Zusätzlich zu den Drogendelikten entdeckten die Beamten, dass gegen den 35-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag. Folglich wurde der Rumäne verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

