Zimmerbrand in leerstehendem Gebäude in Günzburg: 23-Jähriger mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung gerettet
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in einem leerstehenden Geschäftsgebäude in der Bahnhofstraße in Günzburg ein Zimmerbrand.

Feuerwehr rettet 23-jährigen Mann

Im Gebäude befand sich ein 23-jähriger Deutscher, der von der Feuerwehr aus dem Brandobjekt geborgen werden konnte. Er wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Kartonagen und Flyer in dem betroffenen Zimmer in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Einsatzkräfte vor Ort

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Neben den Polizeikräften waren Kräfte der Feuerwehr Günzburg und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

