Soko „Waldrand“ ermittelt: 33-jähriger Mann tot in Breitenbrunn aufgefunden, Verdacht auf Tötungsdelikt

BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen untersucht unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen einen Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Aufgrund intensiver Ermittlungen wurde die Sonderkommission „Soko Waldrand“ eingerichtet.

Leblos aufgefundene Person bei Kunzach

Ein 33-jähriger Mann wurde im Bereich des Weilers Kunzach leblos entdeckt. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei das Anwesen eines 50-jährigen Verdächtigen, wobei Spezialkräfte zum Einsatz kamen. Unterstützung erfolgte durch die Bereitschaftspolizei und Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Hintergründe und der Ablauf der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führt diese unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Es wird darauf hingewiesen, dass die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die zwischen dem 31.03.2026 und dem 03.04.2026 im Bereich des Weilers Kunzach verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nützliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331 100-0 zu melden.

Bezugsmeldung vom 04.04.2026: Am 03.04.2026 wurde in einem Anwesen in Bedernau ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die Todesursache ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm die Ermittlungen, nachdem die Polizeiinspektion Mindelheim die Erstmaßnahmen durchgeführt hatte. Die Spurensicherung und Tatortarbeit dauerten bis in die Nacht, unterstützt durch das Technische Hilfswerk. Aufgrund der fortlaufenden Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Angaben möglich.