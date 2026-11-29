Bei der Parlamentswahl in Spanien haben die rechtsgerichteten Parteien die Nase vorn. Laut einer Erhebung des spanischen Fernsehsenders RTVE kommt die konservative Partido Popular (PP) auf gut 32 Prozent der Stimmen, Vox auf etwa 16 Prozent. Zusammen mit der kleineren UPN-PP-Koalition könnte der rechte Block insgesamt 175 bis 184 Sitze im Parlament bekommen. Damit scheint eine absolute Mehrheit, die bei mindestens 176 Sitzen liegt, wahrscheinlich.

Der sozialdemokratische PSOE des noch amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kommt als zweitstärkste Kraft laut der Prognose auf rund 29 Prozent. Sánchez hatte dafür gesorgt, dass die eigentlich für 2027 angesetzte Parlamentswahl auf den 29. November vorgezogen wurde. Letzter Auslöser war der gescheiterte Versuch, mit einer Minderheitsregierung das Mietrecht zu verschärfen, nachdem die Zwangsräumung der zu diesem Zeitpunkt 87-jährigen Frau für Aufsehen gesorgt hatte.

Die Wahllokale hatten um 20 Uhr geschlossen. Die Wahlbeteiligung lag um 18 Uhr bereits bei 68 Prozent – ein historischer Rekord und 15 Prozentpunkte mehr als 2023.