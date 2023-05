Technische Hochschule Augsburg schneidet bei Deutschlands größtem Hochschulranking hervorragend ab

Die jüngsten Ergebnisse aus Deutschlands größtem Hochschulranking werfen ein sehr positives Licht auf die Technische Hochschule Augsburg (THA). In den heute veröffentlichten Ergebnissen des CHE-Rankings bescheinigen die befragten Studierenden der THA eine überdurchschnittlich gute allgemeine Studiensituation.

Die betriebswirtschaftlichen Studiengänge der Fakultät für Wirtschaft punkten insbesondere in den Bereichen Studienorganisation, Lehrangebot und Praxisorientierung der Lehre. Die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft und International Management gehören zur deutschlandweiten Spitzengruppe, wenn es um den Kontakt zur Berufspraxis geht. Auch bei der Unterstützung am Studienanfang wird dem Fach BWL die Zugehörigkeit zur Spitzengruppe bescheinigt.

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik gehört laut Ranking ebenfalls zur Spitzengruppe in der Kategorie des Kontakts zur Berufspraxis. Auch bei der Unterstützung am Studienanfang bescheinigt das CHE hier Bestnoten. So seien beispielsweise Vorkurse, Peer-Learning-Angebote und semesterbegleitende Rückmeldungen zum Lernerfolg hervorragend bewertet worden. Der Fachbereich Wirtschaftsinformatik wurde ausnahmslos in allen rund 80 Indikatoren besser bewertet als der Durchschnitt aller Hochschulen – bei der Mehrheit der Indikatoren sogar deutlich besser.

Dem steht der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen in nichts nach. Auch hier steht die Ampel durchgängig auf grün. Das bedeutet für die Fakultät für Elektrotechnik, wo der Studiengang angesiedelt ist, die Spitzengruppe beim Kontakt zur Berufspraxis und bei der Unterstützung am Studienanfang. Auch später im Studium fühlen sich die befragten Studierenden laut CHE-Ranking hervorragend unterstützt, zum Beispiel wenn es um die Durchführung von Auslandsaufenthalten geht. Auch der Einsatz digitaler Lehrelemente wird positiv hervorgehoben.

Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften zählt beim Kontakt zur Berufspraxis und bei der Unterstützung am Studienanfang ebenfalls zur Spitzengruppe. Überdurchschnittlich hoch ist hier auch die sehr gute Bewertung der Studienorganisation, der Prüfungsorganisation und der Praxisorientierung in der Lehre. Die Initiativen des Fachbereichs zur Förderung des Berufseinstiegs werden von den Befragten weit über dem Durchschnitt als sehr gut angegeben.

Im Dialog mit den Studierenden

Professor Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der THA zeigt sich erfreut über das gute Abschneiden im CHE-Ranking: „Wir stehen immer in regem Austausch mit unserer Studentischen Vertretung. Die guten Befragungsergebnisse zeigen, dass wir deren Sorgen und Nöte ernst nehmen. Wir arbeiten gerne an uns, unserer Qualität in Lehre und Forschung und unserer Infrastruktur.“ So manche Raumnot, die sich derzeit noch in den Befragungen widerspiegle, könne beispielsweise durch die baldige Fertigstellung eines neuen Modulbaus auf dem Campus am Brunnenlech, gelindert werden. Auch in die IT-Infrastruktur werde regelmäßig investiert. „Es sei mehr als legitim, dass den Studierenden die WLAN-Abdeckung auf dem Hochschulgelände ein großes Anliegen ist“, so Rohrmair, „daher nehmen wir jedes Feedback ernst und gehen technischen Mängeln in jedem Fall nach.“ Umso erfreulicher sei es, dass die befragten Studierenden mit der Verfügbarkeit von fachspezifischer Software, Tools für die digitale Lehre und Support bei IT-Bedarfen mehr als zufrieden sind.

Hervorragende Literaturbestände

In den befragten Fächern wird auch die Bibliotheksausstattung sehr gut bewertet. So sei beispielsweise die Aktualität des Literaturbestandes, der Zugang zu elektronischen Zeitschriften und Büchern sowie Service und Beratung insgesamt hervorragend. Nur die Verfügbarkeit von studentischen Arbeitsplätzen in der Bibliothek könnte nach Ansicht der befragten Studierenden noch gesteigert werden.