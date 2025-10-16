Newsletter
Unbekannter Fahrer begeht zweimal Unfallflucht in Augsburg: Polizei bittet um Hinweise
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Lechhausen ereigneten sich zwei Fälle von Fahrerflucht innerhalb eines Tages, bei denen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Unfallflucht in der Linken Brandstraße

Zwischen Dienstag, dem 14. Oktober 2025 um 13:15 Uhr und Mittwoch, dem 15. Oktober 2025 um 09:00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi in der Linken Brandstraße beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden, der sich auf circa 3.000 Euro beläuft, zu kümmern.

Beschädigter VW auf einem Parkplatz

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen schwarzen VW Polo am Heck und verursachte einen geschätzten Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

