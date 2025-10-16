Newsletter
Fahrraddiebstahl in Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Cube-Rads in Hochzoll
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Hochzoll ereignete sich am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, ein Fahrraddiebstahl. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde gegen 09:50 Uhr in der Hochzoller Straße ein graues Cube-Rad gestohlen.

Zeugen beobachteten den Diebstahl

Ein aufmerksamer Passant beobachtete eine bislang unbekannte Person, die das Fahrrad entwendete und damit davonfuhr. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei über den Vorfall.

Beschreibung des Verdächtigen

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, trug eine weiße Cap und eine graue Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

