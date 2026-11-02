Vier THA-Teams beim Funkenwerk Award 2026 ausgezeichnet

Vier Gründungsteams der Technischen Hochschule Augsburg (THA) sind beim Funkenwerk Award 2026 ausgezeichnet worden. Insgesamt gingen 30 Bewerbungen aus dem Hochschulverbund Bayerisch-Schwaben ein, sieben Teams erreichten das Finale.

Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend, 29. Oktober, an der THA statt. In Live-Pitches präsentierten die Finalteams ihre Geschäftsideen einer Fachjury und dem Publikum. Auszeichnungen wurden in den Kategorien „Female Entrepreneur“, „LEW Future Energy & Smart Infrastructure“ und „Innovation & Impact“ sowie mit einem Publikumspreis vergeben. Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring begleitete den Wettbewerb als Schirmherr.

Vier ausgezeichnete Gründungsideen

Den Award „Female Entrepreneur“ erhielten Anna Sigl, Xenia Pietsch und Nils Kühl für ihre Geschäftsidee „Floevo“. Die App soll wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie in personalisierte Alltagsaufgaben übersetzen. Dabei berücksichtigt sie unter anderem persönliche Ziele und Eigenschaften sowie die verfügbare Zeit und Energie.

Der Award „LEW Future Energy & Smart Infrastructure“ ging an das Team „HIMMA“ um Philipp Ecker und Mahmoud Abuisaac. Die Softwarelösung nutzt digitale Gebäudemodelle als gemeinsame Datenbasis für Architektur, Fachplanung und Energieberatung. Dadurch sollen Planungsfehler und Mehrfacherfassungen reduziert sowie Energiebedarf, Kosten und Umweltwirkungen bereits vor dem Bau oder einer Sanierung besser bewertet werden können. Zusätzlich erhält das Team individuelles Feedback und ein auf sein Gründungsvorhaben zugeschnittenes Coaching durch Fachleute der LEW.

In der Kategorie „Innovation & Impact“ setzte sich „Zahln“ durch. Nils Söder, Shabbir Maimoon, Aman Kumar und Gaurav Singh entwickeln eine digitale Bezahlinfrastruktur für den Hochschulcampus. Studierende sollen per QR-Code oder NFC bezahlen können. Mensa, Automaten, Copyshops und weitere Campusdienste sollen dabei in einem System zusammengeführt werden.

Der Publikumspreis ging an die „eJugend-Akte“ von Lukas Funk, Simon Kalka, Bjarne Koprowski und Benedikt Holland. Ihre webbasierte Software soll Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bei der Organisation von Dokumenten, Terminen und Fristen unterstützen. Aus der Lösung für eine konkrete Einrichtung soll ein modulares, an unterschiedliche Träger anpassbares Produkt entstehen.

THA und LEW fördern Gründungsideen

Die LEW unterstützte den Wettbewerb 2026 erstmals als Kooperationspartner mit einer eigenen Preiskategorie und praxisnahen Coaching-Angeboten. THA und LEW wollen damit junge Talente fördern, innovative Gründungsvorhaben sichtbar machen und den Wissenstransfer zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft stärken.

Beim begleitenden Funkenwerk Community Meetup präsentierten zudem weitere junge Teams ihre Entwicklungen. Dazu gehörten Gründungsvorhaben aus dem Funkenwerk-Inkubator, Teilnehmerinnen des Förderprogramms EXIST-Women/HerVenture sowie bereits erfolgreiche Alumni-Start-ups der THA.

Die Kooperation knüpft an die Initiative „MittelstandMacher“ an, die junge Talente, Hochschulen und mittelständische Unternehmen zusammenbringt. Gemeinsames Ziel von THA und LEW ist es, innovative Ideen in konkrete Anwendungen, tragfähige Geschäftsmodelle und die regionale Wirtschaft zu überführen.