Vorsicht vor falschen Heizungsnotdiensten: Betrüger in Kaufbeuren verursachen teure Schäden

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West warnt vor einem Anstieg von Betrugsfällen im Bereich Heizungsnotdienste, der seit Beginn der Wintermonate deutlich zugenommen hat. Bisher wurden 16 Fälle registriert.

Betrügerische Heizungsnotdienste in Kaufbeuren aktiv

Derzeit sind in der Region Kaufbeuren unseriöse Hausmeisterservices unterwegs, die sich als legitime Heizungsnotdienste ausgeben. Die Opfer, deren Heizungen defekt sind, kontaktieren diese vermeintlichen Dienste. Allerdings besitzen die Betrüger keine handwerklichen Fähigkeiten, verlangen hohe Reparatursummen und verschwinden, ohne die Heizungen zu reparieren.

Hohe Schäden durch falsche Handwerker

In einem dokumentierten Fall verursachten die Täter einen Wasserschaden, der sich auf mindestens 20.000 Euro beläuft.

Polizei gibt wichtige Sicherheitstipps

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei:

Bei Heizungsproblemen ausschließlich auf etablierte und geprüfte Fachbetriebe setzen.

Sicherstellen, dass die Handwerker über eine gültige Gewerbeanmeldung und Qualifikationen verfügen.

Einen Kostenvoranschlag einholen und diesen sorgfältig prüfen, bevor Arbeiten beginnen.

Vorsichtig sein bei ungewöhnlich hohen Forderungen oder der Aufforderung zur sofortigen Barzahlung.

Namen, Fahrzeugkennzeichen und weitere Details der Arbeiter notieren.

Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden, um sich vor Betrug und finanziellen Schäden zu schützen.