3 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge bei Sigmarszell zu schnell: Spitzenreiter mit 206 km/h geblitzt

Die Bundespolizeiinspektion Kempten führt auf der A96 in Richtung Memmingen, bei der Anschlussstelle Sigmarszell, dauerhaft Einreisekontrollen durch. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Beamten zu gewährleisten, wurde ein Geschwindigkeitstrichter mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h eingerichtet, gekennzeichnet durch den Hinweis “Polizeikontrolle”.

Erfolgreiche Geschwindigkeitskontrollen auf der A96

Vom 13. bis 20. April 2026 richtete die Verkehrspolizei Kempten dort eine Geschwindigkeitsmessstelle ein. Diese erfasste rund 118.500 Fahrzeuge. In diesem Zeitraum wurden 1247 Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Der höchste gemessene Wert lag bei 206 km/h, was zu einem Fahrverbot führte.

Hohes Aufkommen ausländischer Fahrzeuge

Besonders auffällig war der Anteil an Fahrzeugen mit Schweizer oder österreichischer Zulassung. Aufgrund dieser Ergebnisse plant die Verkehrspolizei Kempten zeitnahe weitere Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich.