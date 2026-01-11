Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026) ist es in einer Bar in der Maximilianstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im Verlauf des Polizeieinsatzes wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Gegen 5.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über die Auseinandersetzung in dem Lokal. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen. Die Beamten beendeten die Auseinandersetzung vor Ort.

Ein 18-Jähriger leistete dabei erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der junge Mann schlug zwei Polizeibeamte unter anderem ins Gesicht und wurde daraufhin gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille.

Anschließend brachten weitere Polizeibeamte den Mann in den Arrest. Auch hierbei beleidigte der 18-Jährige die Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gegen den 18-Jährigen. Der Mann besitzt die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit.