Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins neue Fußballjahr gestartet. Am 16. Spieltag der Bundesliga musste sich die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bei Borussia Mönchengladbach klar mit 0:4 geschlagen geben.

Die Voraussetzungen für die Partie waren alles andere als optimal. Mit Chrislain Matsima (Oberschenkelverletzung), Dimitris Giannoulis (Gelbsperre) und Elvis Rexhbecaj (familiäre Gründe) fehlten gleich mehrere Stammkräfte. Mads Pedersen rückte dafür auf die linke Seite, während Neuzugang Michael Gregoritsch zunächst auf der Ersatzbank Platz nahm.

Trotz zuletzt drei Siegen in Folge gegen die Fohlen erwischten die Augsburger einen schwachen Start. Schon nach acht Minuten geriet der FCA in Rückstand: Einen Querpass konnte Pedersen zunächst noch abwehren, doch Joe Scally staubte aus kurzer Distanz zur Führung für Gladbach ab. In der Folge fand Augsburg besser ins Spiel und kam zu mehreren Distanzschüssen, doch die Gastgeber zeigten sich gnadenlos effektiv. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Kevin Diks den fälligen Elfmeter sicher zum 0:2 (19.).

Die Fuggerstädter suchten weiter den Anschluss. Alexis Claude-Maurice sowie Anton Kade und Fabian Rieder hatten gute Möglichkeiten, blieben jedoch glücklos. Kurz vor der Pause sorgte Gladbach für die Vorentscheidung: Nach einer Ecke köpfte Haris Tabaković im Gewühl zum 0:3 ein (36.).

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der FCA Moral und erhöhte den Druck. Samuel Essende, zur Halbzeit eingewechselt, sowie Kade und Fellhauer hatten Chancen, scheiterten jedoch an Gladbachs Defensive oder Keeper Moritz Nicolas. Auf der anderen Seite blieb Borussia eiskalt: Eine präzise Flanke von Franck Honorat verwertete erneut Tabaković per Kopf zum vierten Treffer (61.).

Damit war die Partie entschieden. Zwar verhinderte Finn Dahmen wenig später mit einer starken Parade einen weiteren Gegentreffer, doch offensiv fehlte Augsburg weiterhin das nötige Glück. In der Schlussphase feierte Michael Gregoritsch sein Comeback im FCA-Trikot nach über drei Jahren. Den Schlusspunkt setzte Essende, der kurz vor Abpfiff nur die Latte traf und den Ehrentreffer verpasste.

Für den FC Augsburg geht es nun mit einer Englischen Woche weiter: Am Donnerstag empfängt der FCA Union Berlin in der WWK ARENA, ehe am Sonntag der SC Freiburg wartet.