Augsburger Partnerstadt Bourges wird Europäische Kulturhauptstadt 2028

Augsburgs langjährige französische Partnerstadt Bourges trägt zusammen mit Budweis (Tschechische Republik) und Skopje (Nord Mazedonien) den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2028.

In einem Glückwunschschreiben an ihren Amtskollegen Yann Galut gratulierte Oberbürgermeisterin Eva Weber im Namen der Stadt Augsburg und auch persönlich sehr herzlich.

„Als Partnerstadt erfüllt es uns auch ein wenig mit Stolz, nun im Rahmen unserer internationalen Kontakte eine zukünftige Europäische Kulturhauptstadt zu unseren Städtebeziehungen zählen zu dürfen. Wir pflegen mit Bourges einen sehr engen Austausch – vor allem auch im kulturellen Bereich. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Austauschprojekte in Zukunft im Hinblick auf das Jahr 2028 weiter verstärken und intensivieren werden“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Glückwünsche aus Augsburg

Auch Kulturreferent Jürgen K. Enninger zeigte sich „außerordentlich erfreut, dass unsere langjährige französische Partnerstadt Bourges mit einer hervorragenden Bewerbung nun Europäischen Kulturhauptstadt 2028 ist. Für die Kultur ist dies eine hervorragende Chance, die europäische Idee zu beleben und eine weitere Plattform für Austausch zu bieten. Gerade die Intensivierung der Kooperation mittels der Kultur ist zentraler Fokus der Bewerbung. Ich wünsche der Stadt Bourges als Europäische Kulturhauptstadt 2028 viel Erfolg und freue mich auf viele sich daraus ergebende weitere Kooperationsmöglichkeiten!“

Vertreterin der mittelgroßen Städte in Frankreich

Schon lange war klar, dass 2028 eine französische Stadt unter den Titelträgerinnen 2028 dabei sein wird. Am Ende konnte sich Bourges gegen die nationalen Konkurrenten Clermont-Ferrand, Montpellier und Rouen – alle deutlich größer als Bourges – durchsetzen. Als „Ville de taille moyenne“ hatte Bourges mit 64.000 Einwohnenden als Vertreterin der mittelgroßen Städte seine Bewerbungschancen unter anderem darauf abgestimmt – mit Erfolg.

Kultur nimmt zentrale Rolle in Bourges ein

Dass in Bourges die Kultur schon seit jeher eine zentrale Rolle spielt, gilt als entscheidender Faktor. So war bereits Anfang der 60er Jahre Bourges die erste Stadt in Frankreich, die ein staatliches Kulturhaus erhielt. Erst vor zwei Jahren wurde der Nachfolgebau des Maison de la Culture eröffnet. Sowohl für die soziale, wie auch für die wirtschaftliche, ökologische und touristische Entwicklung ist Kultur in Bourges von herausragender Bedeutung. Als Zentrum des Departements Cher beheimatet die Stadt seit vielen Jahren auch das nationale Musikfestival Printemps de Bourges, das weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt ist.

Augsburg erwartet im Februar Delegation aus Bourges

Die Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Bourges besteht seit 1967. Im September dieses Jahres war Bürgermeister Yann Galut, der die Kulturhauptstadtbewerbung zur Chefsache gemacht hatte, erstmals in Augsburg zu Besuch. Vor dem Hintergrund der Bewerbung fanden im Rahmen seines Aufenthalts Gespräche zur künftigen Vertiefung und Intensivierung des Austauschs im Kulturbereich statt. Schon im kommenden Februar möchte Yann Galut in Begleitung mit dem Kulturreferenten von Bourges Yannik Bedin diese Gespräche mit einem erneuten Besuch in Augsburg fortsetzen.