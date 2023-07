Beatrice Egli mit neuem Album in neuer „Balance“?

Beatrice Egli versucht sich mit einem musikalischen Neuanfang. Nach den Singleauskopplungen, wie „Volles Risiko“ ist nun das Album „Balance“ entschieden. Presse Augsburg hat schon einmal in die Scheibe hineingehört.

Beatrice Egli ist ganz in ihrer Mitte! Nachdem sie mit ihren Vorab-Singles zunächst „Volles Risiko“ gegangen ist und mit einem komplett neuen Team an ihrer Seite den „Neuanfang“ gewagt hat, ist sie „Herzgesteuert“ ihrem Weg gefolgt – und der führt sie direkt in die „Balance“. Genau so lautet der Titel ihres 10. Studioalbums, das am 30.06.2023 erschienen ist. Nicht immer scheint ihr das mit diesem Werk gelungen zu sein.

In ihrem zehnten Karriere-Jubiläumsjahr startet Beatrice Egli noch einmal so richtig durch und versucht ihren Ausnahmestatus in der deutschsprachigen Musikszene und darüber hinaus zu unterstreichen. Als erfolgreichste Künstlerin der Schweiz wurde sie in ihrem Heimatland bereits mit drei Swiss Music Awards ausgezeichnet und erhielt in Deutschland einen begehrten Echo in der Kategorie „Newcomerin international“. Nach fünf Top 3-Alben in Folge landete die Künstlerin 2021 mit ihrem letzten Album „Alles was du brauchst“ auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Insgesamt wurde sie in ihrer Karriere sechsmal mit Gold und viermal mit Platin in Deutschland ausgezeichnet. Beatrice Egli spiel regelmäßig ihre ausverkaufte Konzerte

Das neue Album „Balance“

„Balance“ ist ein stilprägendes Album, dem man die Überzeugung anhört, mit dem nötigen Selbstbewusstsein für sich selbst einzustehen. „Alle Songs auf dem Album entspringen meiner aktuellen Lebenssituation“, erklärt Beatrice Egli. „Das Thema ‚Balance finden und halten‘ beschäftigt mich sehr. Es ist der Inbegriff dessen, wofür ich lebe. Ich möchte immer wieder aufs Neue das Adrenalin und das Kribbeln im Bauch spüren, die Momente mit den Menschen auf meinen Konzerten genießen. Aber das funktioniert nur, wenn ich auch immer wieder in meine Mitte zurückkehre und die Balance finde, denn sie ist der Ursprung dafür, dass etwas Neues entstehen kann. Das Leben ist ein ständiger Seiltanz – und genau davon erzählen auch die Songs auf dem Album.“

Dass es sich lohnen kann, mutig zu sein und Neues zu wagen, hat Beatrice Egli eindrucksvoll mit der ersten Singleauskopplung „Volles Risiko“ aus dem Album bewiesen. Zum ersten Mal in ihrer 10-jährigen Karriere arbeitete sie mit einem neuen Songwriter und Producer zusammen (Eric Philippi) und platzierte sich mit diesem Song erstmalig in ihrer gesamten Karriere auf dem 1. Platz der konservativen Airplay-Charts des Jahres 2022. „Volles Risiko“ war dabei nicht nur ein packender Ohrwurm, der gute Laune pur und positive Aufbruchstimmung verbreitet, sondern auch das Startsignal für einen neu definierten, facettenreichen Sound, während sie gleichzeitig die unvergleichliche und sofort wiedererkennbare Künstlerin bleibt, für die ihre Fans sie lieben.

Die Single „Neuanfang“ handelte im Anschluss von Gegenwind und einem Gefühl von Orientierungslosigkeit, von der Suche nach dem Sinn und sich selbst. Von dem Wunsch, die Karten nochmal neu zu mischen und dem unbändigen Drang, alles auf Anfang zu setzen – und auch davon voller Selbstbewusstsein und Optimismus endlich durchzustarten. Mit der dritten Single „Herzgesteuert“ machte Beatrice Egli schließlich Mut, den eigenen Gefühlen zu vertrauen. Ein Lied darüber, ganz im Hier und Jetzt zu sein, in einem Moment zwischen anziehenden Blicken und Abenteuerlust einfach aus dem Bauch heraus zu entscheiden und den Emotionen den Vorrang zu lassen.

Wie das klingt, versucht Beatrice Egli auch mit den restlichen Songs des Albums „Balance“. Mit den 12 thematisch vielseitigen Songs (insgesamt 16 Songs inkl. 3 Bonustracks auf der Deluxe-Edition/Fanbox sowie einem exklusiven Weltbild Track) will Beatrice Egli auch musikalisch die Balance zwischen Tradition und dynamischem, modernem Pop-Schlager, denn das Album soll mit facettenreichen Sound auch musikalisch ein Neuanfang sein. Die sympathische Schweizerin hat dafür nicht nur mit ihrem Künstlerkollegen Eric Philippi, sondern insbesondere auch mit dem Producer-Team Achtabahn zusammengearbeitet, das sich durch die Arbeit mit Sarah Connor, Andreas Bourani oder Wincent Weiss in den letzten Jahren vor allem im Pop-Bereich einen Namen gemacht hat. Gemeinsam haben sie einen Sound entworfen, dank dem die Künstlerin so sehr bei sich ist wie noch nie.

„Balance“ im Presse Augsburg-Test

Das gesteckte Ziel sich neu zu erfinden ist Beatrice Egli gelungen, sie ist dabei aber auch „Volles Risiko“ gegangen. Aufgegangen ist das Risiko aus unserer Sicht allerdings nicht ganz. Die Singleauskopplung ließ die Fans der sympathischen Schweizerin auf ein erneut starkes Album hoffen, dafür wirken die Stücke auf dem nun erschienenen Album aber oftmals zu austauschbar. Schade! Mit diesem Mainstream-tauglichen Sound und teils wenig im Ohr bleibende Melodien und Texte wird der gewünschte Neuanfang schwerer fallen, als kalkuliert.