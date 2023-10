Bezirkstagswahl in Schwaben – Alle Direktmandate an die CSU

Der Bezirk ist neben den Städten und Gemeinden, sowie des Landkeisen die dritte kommunale Ebene. Gemeinsam mit der Landtag wurde auch der Bezirkstag gewählt. Wir haben für Sie das vorläufige Endergebnis.

Nach dem vorläufigen Endergebnis haben bei der Bezirkswahl in

Schwaben folgende Stimmkreisbewerber die Stimmenmehrheit bei den

Erststimmen erhalten und damit einen Sitz im Bezirkstag Schwaben

errungen:

Folgende Parteien haben den angegebenen prozentualen Anteil der

gültigen Erst- und Zweitstimmen sowie Sitze im Bezirkstag erhalten:

Die CSU konnte wie 2018 allem Direktmandate erringen. Die Chancen des erneut in den Bezirkstag gewählten Augsburger Landrates Martin Sailer (bestes Ergebnis aller Bewerber) als Bezirkstagspräsident bestätigt zu werden stehen deshalb gut.



Folgende Bewerber wurden in den Bezirkstag gewählt:



Die Wahlbeteiligung lag bei 71,78 % (2018 bei 69,85%).

Das endgültige Wahlergebnis einschließlich der für jede Kandidatin und

jeden Kandidaten stimmkreisweise erzielten Einzelergebnisse wird in der

Sitzung des Wahlkreisausschusses des Wahlkreises Schwaben am

20. Oktober 2023 festgestellt.

Die Regierung von Schwaben als staatliche Mittelbehörde ermittelt in

Ihrer Funktion als Wahlkreisleitung nach dem Landeswahlgesetz auch

das Ergebnis der Bezirkswahl. Der Bezirk Schwaben stellt eine eigene

Körperschaft auf der dritten Stufe der kommunalen Selbstverwaltung

neben den Gemeinden und Landkreisen dar.