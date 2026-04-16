Blitzmarathon in Südoberbayern: 893 Raser bei Geschwindigkeitskontrollen ertappt

SÜDLICHES OBERBAYERN. Im Jahr 2025 waren überhöhte und unangepasste Geschwindigkeiten die Ursache für rund ein Viertel der tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, nahm das Polizeipräsidium Oberbayern Süd 2026 erneut am 24-Stunden-Blitzmarathon teil, der von Mittwochmorgen, 15. April, bis Donnerstagmorgen, 16. April, dauerte.

Beunruhigende Ergebnisse trotz Vorankündigung

„Trotz tagelanger Vorankündigung haben wir fast 900 Verkehrsteilnehmer feststellen müssen, die sich nicht an die Tempolimits gehalten haben“, kritisierte Polizeivizepräsident Michael Siefener. „Viel zu vielen ist das hohe Risiko, sich und andere durch zu schnelles Fahren zu gefährden, immer noch nicht bewusst. Daher werden wir auch künftig verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren müssen. Leider geht es bei Unbelehrbaren nur über den Geldbeutel bis hin zu Fahrverboten.“

Dramatische Unfallstatistiken und Vermeidbare Schicksale

Im Jahr 2025 verloren 16 Menschen im südlichen Oberbayern im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde. Das entspricht knapp einem Viertel der Verkehrstoten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Zudem waren Raser für 1.373 zum Teil schwerverletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich. „Diese schlimmen Schicksale wären für die Betroffenen und auch Familien vermeidbar gewesen“, so Siefener.

Erfolgreiche Maßnahmen beim Blitzmarathon

Während des 24-Stunden-Blitzmarathons wurden im südlichen Oberbayern 28.268 Fahrzeuge gemessen. 893 Verkehrsteilnehmer überschritten an 121 verschiedenen Messstellen die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und wurden beanstandet. Zusätzlich wurden 145 weitere Verstöße festgestellt und geahndet.

Besonders gravierend war eine Geschwindigkeitsüberschreitung auf der BAB A8 in Richtung Salzburg bei Valley im Landkreis Miesbach. Am Mittwochabend wurde dort ein Pkw bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 240 km/h gemessen, also 140 km/h zu schnell. Den verantwortlichen Fahrer erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von mehreren Hundert Euro, Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.