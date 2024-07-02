Die brandneue Reolink Argus 4 Pro Dual-Lense Überwachungskamera im Test

Der Reolink Argus 4 Pro ist eine hochmoderne Überwachungskamera, die dank ihrer 4K-Auflösung und eines 180°-Sichtfelds, ermöglicht durch das Dual-Lens-Design, beeindruckt. Presse Augsburg hat die brandneue Überwachungskamera für Sie getestet.

Design und Aufbau

Die Reolink Argus 4 Pro ist kompakt, wetterfest und somit ideal für den Außeneinsatz geeignet. Die kabellose Installation ist unkompliziert, was sie besonders benutzerfreundlich macht.

Der integrierte wiederaufladbare 5000mAh-Akku kann durch ein optionales Solarpanel ergänzt werden, wodurch eine nahezu ununterbrochene Stromversorgung gewährleistet wird. Dies ist besonders praktisch für abgelegene Standorte ohne Zugang zu Stromquellen.

Bildqualität und Sichtfeld

Die Argus 4 Pro liefert dank ihrer 4K UHD-Auflösung gestochen scharfe und detaillierte Bilder. Das duale Objektivsystem ermöglicht eine nahtlose 180°-Panoramaansicht mit minimaler Verzerrung, was bedeutet, dass ein größerer Bereich abgedeckt wird und weniger Kameras erforderlich sind.

Nachtaufnahmen

Die innovative ColorX-Technologie sorgt für außergewöhnliche Nachtaufnahmen. Mit einer großen Blende und einem fortschrittlichen CMOS-Sensor kann die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen farbige Bilder aufnehmen, ohne dass zusätzliche Beleuchtung notwendig ist. Dies ist ein entscheidender Vorteil für die Überwachung in der Nacht.

Intelligente Erkennung und Konnektivität

Der KI-gestützte PIR-Sensor unterscheidet zuverlässig zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren, was die Anzahl der Fehlalarme deutlich reduziert. Dank der Unterstützung von Wi-Fi 6 bietet die Kamera eine stabile und flüssige 4K-Übertragung mit geringer Latenz. Dies ist besonders wichtig für Echtzeitüberwachung und schnelle Reaktionen auf Ereignisse.

Benutzerfreundlichkeit

Die Argus 4 Pro bietet Zwei-Wege-Audio, was eine Echtzeit-Kommunikation ermöglicht. Über die intelligente Benachrichtigungsfunktion der Reolink-App werden Benutzer sofort über Bewegungen informiert.

Der lokale Speicher wird durch microSD-Karten bis zu 128GB unterstützt, wodurch keine zusätzlichen Abonnementgebühren erforderlich sind. Diese Funktion ermöglicht es, Videomaterial lokal zu speichern und einfach darauf zuzugreifen.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einem Preis von aktuell etwa 200 Euro bietet die Reolink Argus 4 Pro ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die umfassenden Funktionen und die hohe Qualität der Kamera rechtfertigen die Investition. Insbesondere die Möglichkeit, die Kamera mit einem Solarpanel zu betreiben, macht sie zu einer kosteneffizienten Lösung für langfristige Überwachung.

Fazit

Die Reolink Argus 4 Pro ist eine vielseitige und leistungsstarke Überwachungskamera. Ihre umfassenden Funktionen, einschließlich der hervorragenden Bildqualität, des weiten Sichtfelds, der fortschrittlichen Nachtsichttechnologie und der intelligenten Bewegungserkennung, machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Sicherheit zu Hause oder im Unternehmen.