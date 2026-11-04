EuroCup: Ratiopharm Ulm unterliegt Istanbul trotz Aufholjagd

Ratiopharm Ulm hat das Topspiel in der BKT EuroCup-Gruppe D gegen Bahcesehir College Istanbul mit 82:96 verloren. Nach einem deutlichen Rückstand kämpften sich die Ulmer zurück, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Vor allem eine schwache Phase im zweiten Viertel wurde zum entscheidenden Faktor.

Ulm erwischte zunächst einen guten Start und ging mit 6:0 in Führung. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (19:19) übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Mit aggressiver Verteidigung provozierten sie zahlreiche Ballverluste und kamen dadurch immer wieder zu einfachen Punkten. Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung auf 20 Zähler an.

Insgesamt leisteten sich die Ulmer 19 Ballverluste, die der türkische Favorit konsequent bestrafte.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Nach der Pause präsentierten sich die Gastgeber deutlich verbessert. Die Defensive stand stabiler, zudem traf Ulm bessere Entscheidungen im Angriff. Die Aufholjagd brachte die Doppelstädter wieder näher heran, für eine Wende reichte es jedoch nicht.

Jaylen Sims überzeugte bei seinem Comeback mit 17 Punkten und sieben Rebounds. Bester Ulmer Werfer war Mike Rataj mit 18 Zählern. Armel Traore (14) und Ibi Watson (12) punkteten ebenfalls zweistellig.

Harrelson kritisiert erste Halbzeit

Cheftrainer Ty Harrelson sah vor allem die Leistung vor der Pause als ausschlaggebend: „Wir haben heute zwei unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Nachdem wir gut in die Partie gestartet sind, verloren wir den Fokus und haben über 40 Punkte in ungefähr 14 Minuten zugelassen, so etwas darf uns einfach nicht passieren. Mit der zweiten Halbzeit bin ich wiederum sehr zufrieden. Hier haben wir den Basketball gezeigt, den wir spielen wollen und haben gute Entscheidungen getroffen. Am Ende überwiegen leider die Fehler aus der ersten Halbzeit und kosten uns den Sieg“, erklärt Ulms Cheftrainer Ty Harrelson.