Falsche Ärztin erschleicht fünfstelligen Geldbetrag von Seniorin in Haidhausen

Callcenter-Betrug in München: Falsche Ärztin täuscht Seniorin in Haidhausen

Am Nachmittag des 26. März 2026 wurde eine über 90-jährige Frau aus München Opfer eines raffinierten Betrugs. Eine unbekannte Anruferin gab sich als Ärztin aus und behauptete, die Tochter der Seniorin sei schwer erkrankt und benötige ein extrem teures Medikament. Die vermeintliche Ärztin verlangte dafür 140.000 Euro, versicherte jedoch, dass die Krankenversicherung den Betrag zurückerstatten würde.

Falsche Ärztin fordert Bargeld und Schmuck

Da die Seniorin nicht über die geforderte Summe verfügte, einigten sich die Betrüger auf eine mittlere fünfstellige Summe sowie Schmuckgegenstände. Diese wurden an eine unbekannte Frau übergeben. Nur 30 Minuten später erkannte die betrogene Frau den Schwindel und kontaktierte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Trotz sofortiger Fahndung im Bereich Haidhausen konnten keine neuen Hinweise auf die Täterin gefunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich Prinzregentenstraße, Steinhauser Straße, Einsteinstraße und Vogelweidestraße relevante Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 61 der Polizei München.

Die Polizei warnt weiterhin vor solchen Betrugsmaschen: Die Täter geben sich oft als Amtspersonen aus, um Vertrauen zu erschleichen und an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Bürger sollten stets wachsam sein und im Zweifel die Notrufnummer 110 wählen, um sich abzusichern.