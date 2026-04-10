Graffiti-Vandale am Münchner Bahnhof gestellt: Tatverdächtiger kurz nach Sachbeschädigung gefasst

In der Nacht auf Donnerstag, den 9. April, ereignete sich am Bahnhof München-Heimeranplatz ein Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte schnell reagieren und einen Tatverdächtigen festnehmen.

Zeuge meldet Graffiti-Vorfall an S-Bahn

Gegen 00:15 Uhr informierte ein 47-jähriger Reisender die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über mehrere Jugendliche, die eine S-Bahn der Linie S6 am Bahnsteig besprühten. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass die Polizei einen 20-jährigen Deutschen in Tatortnähe vorläufig festnehmen konnte. Der Verdächtige wurde an die Bundespolizei übergeben; weitere Beteiligte konnten nicht ermittelt werden.

Beweismittel am Tatort sichergestellt

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fand die Polizei in einer mitgeführten Tasche Beweismittel, die mit der Tat in Verbindung stehen dürften. Am Tatort konnten zudem eine Atemschutzmaske und eine Sprühdose sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wurde auch das Mobiltelefon des Verdächtigen beschlagnahmt.

Schaden beläuft sich auf knapp 1.700 Euro

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.690 Euro beziffert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.