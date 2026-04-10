Diebstahl in Nürnberger Bar: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Am späten Donnerstagabend, dem 09. April 2026, ereigneten sich in einer Nürnberger Bar mehrere Diebstähle. Dank der Aufmerksamkeit einer betroffenen Besucherin und dem raschen Vorgehen der Polizei konnte ein 27-jähriger Verdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Verdächtiger in der Bar ertappt

Eine Barbesucherin wurde auf eine unbekannte Person aufmerksam, die an ihrer Handtasche hantierte und versuchte, sie zu entwenden. Obwohl sie es schaffte, ihre Tasche zurückzuerlangen, stellte sie fest, dass Bargeld gestohlen worden war. Eine weitere Besucherin bemerkte den Vorfall und kontrollierte sofort ihren Rucksack, wobei sie feststellte, dass ihr Portemonnaie ebenfalls fehlte.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte traf schnell am Tatort ein und beobachtete den Verdächtigen dabei, wie er versuchte, sich der gestohlenen Gegenstände zu entledigen. Der 27-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde umgehend vorläufig festgenommen. Zur weiteren Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken zum Tatort entsandt. Die Ermittlungen in diesem Fall werden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.