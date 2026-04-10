Hundebiss in Stadtbergen: Polizei sucht unbekannten Hundehalter nach Vorfall auf Jogger

Am Mittwoch (08.04.2026) wurde ein 40-jähriger Jogger in Stadtbergen auf einer Grünfläche in der Straße „Am Leiterle“ von einem Hund gebissen. Der Hundehalter war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund an einer langen Leine unterwegs.

Hund attackiert Jogger

Gegen 17:00 Uhr rannte der Hund plötzlich auf den Jogger zu und biss ihn in den Oberschenkel. Der bisher unbekannte Hundehalter entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Der Jogger erlitt dabei leichte Verletzungen.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Personen, die Zeugen des Vorfalls waren oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.