Neu-Ulm: Betrunkener Mann auf der Straße liegend von Pkw erfasst

Am frühen Samstagmorgen meldete die Polizeiinspektion Neu-Ulm einen Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreisverkehr an der Adenauerstraße/Thalfinger Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 21-jähriger deutscher Fußgänger stark alkoholisiert am rechten Fahrbahnrand lag.

Bein des Fußgängers von Pkw erfasst

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte gerade in den Kreisverkehr einfahren, als sich der Fußgänger drehte und dabei seine Beine in Richtung Fahrbahn streckte. Der Fahrer übersah dies und überrollte ein Bein des jungen Mannes.

Leichte Verletzungen und unkooperative Unfallbeteiligung

Trotz des Zwischenfalls wurde der 21-Jährige nur leicht verletzt, musste jedoch vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme zeigte sich der stark betrunkene Fußgänger mit über zwei Promille unkooperativ gegenüber Polizei und Rettungskräften.

Polizei ermittelt und Zeugenaufruf

Gegen beide Beteiligten wird nun polizeilich ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.