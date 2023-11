Panther wollen Eisbären ärgern

Nach der Länderspielpause vergangene Woche steht für die Augsburger Panther heute Abend in der DEL das nächste Heimspiel an. Mit den Eisbären Berlin kommt der aktuelle Tabellenführer ins Curt-Frenzel-Stadion. Für viele von Anfang an als Abstiegskandidat gehandelt, steht der AEV aktuell auf Tabellenplatz 11. Das letzte Heimspiel konnten die Schwaben gewinnen. Head Coach Christoph Kreutzer blickt zuversichtlich auf die nächsten Spiele.