Sachbeschädigung in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen nach zerstörter Heckscheibe an geparktem Toyota

Augsburg – In der Nacht vom 25. auf den 26. März 2026 ereignete sich in Lechhausen, Augsburg, ein Fall von Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Ein ordnungsgemäß geparkter Toyota wurde beschädigt.

Polizei ermittelt: Toyota in der Nacht beschädigt

Der Vorfall ereignete sich zwischen 21.30 Uhr am 25. März und 06.10 Uhr am folgenden Morgen. Der Toyota war auf einem Parkplatz in der Euler-Chelpin-Straße, nahe der Hausnummer 2, geparkt. Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs zerstört wurde.

Zeugen gesucht: Hinweise erbeten

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg Ost bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.