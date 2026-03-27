Taschendiebstahl in Augsburger Straßenbahn: Mobiltelefon und Geldbeutel entwendet
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Taschendiebstahl in Augsburger Straßenbahn: Mobiltelefon und Geldbeutel entwendet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagnachmittag, den 26. März 2026, wurde einem 68-jährigen Mann in der Augsburger Innenstadt sein Geldbeutel und Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen, als er mit der Straßenbahn unterwegs war.

Diebstahl in der Straßenbahnlinie 2

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr, als der 68-Jährige mit der Straßenbahnlinie 2 vom Hauptbahnhof zur Haltestelle St. Thaddäus fuhr. Während der Fahrt bewahrte der Mann sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel in seiner Jackentasche auf. Erst beim Aussteigen bemerkte er das Fehlen der beiden persönlichen Gegenstände.

Geldbeutel ohne Bargeld wiedergefunden

Kurze Zeit später wurde der gestohlene Geldbeutel am Oberhauser Bahnhof aufgefunden, jedoch war das Bargeld inzwischen entnommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund eines Taschendiebstahls aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Der bestohlene Mann ist deutscher Staatsbürger.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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