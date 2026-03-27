Seniorin von Zug erfasst: Polizei- und Rettungseinsatz am Kemptener Hauptbahnhof
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Seniorin von Zug erfasst: Polizei- und Rettungseinsatz am Kemptener Hauptbahnhof

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KEMPTEN. Am Vormittag des 27. März 2026 ereignete sich ein schwerer Unfall am Hauptbahnhof Kempten (Allgäu), der einen massiven Einsatz von Polizei und Rettungskräften auslöste. Eine 75-jährige Frau wurde dabei von einem heranfahrenden Zug erfasst.

Einsatzkräfte reagieren schnell

Die Einsatzkräfte konnten die Frau schnell bergen und transportierten sie umgehend in ein Krankenhaus. Dort erhielt sie sofortige medizinische Versorgung. Glücklicherweise sind ihre Verletzungen nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich.

Unfallhergang wird untersucht

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden, da die Untersuchungen noch andauern.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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