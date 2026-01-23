type here...
Tödlicher Unfall in Mitterteich: Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Fahrer
Polizeipräsidium Oberpfalz
MITTERTEICH, LKR. TIRSCHENREUTH – Am Mittwochabend, dem 21. Januar 2026, wurde ein schwer verletzter Mann auf der Fahrbahn gefunden, der später im Krankenhaus verstarb. Jetzt steht fest, dass der Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht weiterhin dringend nach Zeugen.

Unfallhergang: Fahrzeug flüchtete vom Unfallort

Die Ermittlungen ergaben, dass der 59-jährige Mann von einem Fahrzeug erfasst wurde, das sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeiinspektion Waldsassen arbeitet gemeinsam mit der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. intensiv an der Aufklärung des Falls. Neben der Befragung von Zeugen werden auch Überwachungskameraaufnahmen ausgewertet.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Polizei ruft die Bevölkerung erneut zur Mithilfe auf: Wer hat am 21.01.2026 zwischen 21 und 22 Uhr in der Martin-Zehender-Straße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten? Besonders wichtig sind Beobachtungen zu einer einzelnen Person sowie einer Person mit zwei Hunden, die zur fraglichen Zeit die Straße entlanggingen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09632/849-0 bei der Polizeiinspektion Waldsassen zu melden.

Appell an den Unfallfahrer

Die Polizei richtet zudem erneut einen Appell an den bisher unbekannten Unfallfahrer, sich eigenständig zur Klärung des Unfallhergangs zu melden.

