Unbekannte beschädigen mehrfach Fensterscheiben und Türen in Nürnbergs Westen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Unbekannte beschädigen mehrfach Fensterscheiben und Türen in Nürnbergs Westen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (374) Zwischen dem Abend des 16. April und dem Morgen des 17. April 2026 kam es im Westen Nürnbergs zu mehreren Vandalismus-Akten. Unbekannte Täter beschädigten zahlreiche Scheiben und Türen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Pkw und Gebäude in der Deutschherrnstraße beschädigt

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 07:45 Uhr zerstörten die Täter mit Steinen die Beifahrerscheibe eines in der Deutschherrnstraße geparkten Fahrzeugs. Zudem wurde die Glaseingangstür eines dortigen Gebäudes beschädigt.

Weitere Schäden im Stadtgebiet

In der Himpfelshofstraße schlugen die Vandalen die Fensterscheibe eines Cafés ein. Auch im Kontumazgarten wurde die Tür einer Klinik mutmaßlich durch einen Steinwurf in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Die Schäden lassen sich derzeit noch nicht final beziffern. Die Polizei untersucht den Verdacht der Sachbeschädigung und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Vorfällen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 0 bei der Polizei zu melden. 

Erstellt durch: Michael Sebald

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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