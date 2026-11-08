Wann läuft “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” in diesem Jahr im TV?

“Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” läuft als Klassiker selbstverständlich zur Weihnachtszeit über den TV-Bildschirm. Wie jedes Jahr senden diverse Programme das romantische Märchen, deren Titelsong mittlerweile auf vielen Hochzeiten gespielt wird, auch rund um Weihnachten 2026.

15.11. ARD (15:35 Uhr)

ARD (15:35 Uhr) 22.11. BR (15:20 Uhr)

BR (15:20 Uhr) 29.11. WDR (10:35 Uhr)

WDR (10:35 Uhr) 06.12. HR (17:10 Uhr)

HR (17:10 Uhr) 13.12. RBB (14 Uhr)

RBB (14 Uhr) 20.12. NDR (14:10 Uhr)

NDR (14:10 Uhr) 24.12. ARD (13:35 Uhr), NDR (15:30 Uhr), WDR (20:15 Uhr)

ARD (13:35 Uhr), NDR (15:30 Uhr), WDR (20:15 Uhr) 25.12.: HR (15:10 Uhr), RBB (16:30 Uhr)

HR (15:10 Uhr), RBB (16:30 Uhr) 26.12. MDR (17:25 Uhr)

MDR (17:25 Uhr) 01.01. SWR (13:05 Uhr)

SWR (13:05 Uhr) 03.01. KiKa (12:00 Uhr)

KiKa (12:00 Uhr) 06.01: BR (11:15 Uhr)