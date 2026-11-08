Freizeit

Wann läuft “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” in diesem Jahr im TV?

Wann läuft “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” in diesem Jahr im TV?
Endlich kann der Prinz (Pavel Travnicek) sein Aschenbrödel (Libuse Safrankova) in die Arme schließen. Rechtehinweis WDR/MDR/DRA Deutsches Rundfunkarchiv
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

“Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” läuft als Klassiker selbstverständlich zur Weihnachtszeit über den TV-Bildschirm. Wie jedes Jahr senden diverse Programme das romantische Märchen, deren Titelsong mittlerweile auf vielen Hochzeiten gespielt wird, auch rund um Weihnachten 2026.

  • 15.11. ARD (15:35 Uhr)
  • 22.11. BR (15:20 Uhr)
  • 29.11. WDR (10:35 Uhr) 
  • 06.12. HR (17:10 Uhr)
  • 13.12. RBB (14 Uhr)
  • 20.12. NDR (14:10 Uhr)
  • 24.12. ARD (13:35 Uhr), NDR (15:30 Uhr), WDR (20:15 Uhr)
  • 25.12.: HR (15:10 Uhr), RBB (16:30 Uhr)
  • 26.12. MDR (17:25 Uhr)
  • 01.01. SWR (13:05 Uhr)
  • 03.01. KiKa (12:00 Uhr)
  • 06.01: BR (11:15 Uhr)
Märchenhafte Weihnachtswelt auf Schloss Kaltenberg
FlightWall Mini im Test: Flugzeuge live auf dem LED-Display verfolgen
Nördlinger Kraterbad: Tickets und Gutscheine online erhältlich
Roboterassistierte Chirurgie: Hightech-Medizin in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
Memmingen lädt zu vier kostenlosen Filmnachmittagen
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns