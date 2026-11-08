Märchenhafte Weihnachtswelt auf Schloss Kaltenberg

Mit einem außergewöhnlichen Programm für die ganze Familie öffnet ab 27. November der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg. Drei Bühnen, rund 120 Marktstände, eine Eislaufbahn und zahlreiche märchenhafte Begegnungen verwandeln das Schlossgelände an fünf Wochenenden in eine zauberhafte Weihnachtswelt.

Schon am Eingang sorgt Frau Holle für winterliche Stimmung. Auf den Marktwegen begegnen Besucher Feen, Fabelwesen und fantasievollen Gestalten. Im Märchenzelt laden Geschichten zum Eintauchen in andere Welten ein. Tausende Lichter, weihnachtliche Düfte und kulinarische Angebote schaffen eine besondere Atmosphäre.

An den vier Adventswochenenden ist der Markt jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet. Zusätzlich können Familien am 26. und 27. Dezember die Weihnachtszeit auf Schloss Kaltenberg ausklingen lassen.

Drei Bühnen voller Unterhaltung

Besonders für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachangebote. Dazu gehören Spielaktionen in der Walhall und eine Zwergen-Rallye über das gesamte Gelände. Auch Märchenfiguren wie der Froschkönig und Rotkäppchen sind anzutreffen.

Auf der Märchenbühne im Wald stehen Mitmach-Theater, Marionetten- und Schattenspiele auf dem Programm. Die Rabenbühne bietet Artistik und Feuershows. Im Schlosshof sorgen unter anderem Operngesang, Harfenmusik, Alphörner und ein Theater mit lebensgroßen Handpuppen für Unterhaltung.

Eislaufbahn und 120 Marktstände

Neben dem Bühnenprogramm wartet in der Arena eine Echteisbahn auf Schlittschuhläufer. An den rund 120 Marktständen gibt es Kunsthandwerk, Geschenkideen und zahlreiche kulinarische Spezialitäten zu entdecken.

Vergünstigte Tickets für Familien und Jugendliche

Bei den Eintrittspreisen gibt es verschiedene Ermäßigungen. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen kostenlos auf das Gelände, benötigen aber ein entsprechendes Null-Euro-Ticket. Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren erhalten einen Preisnachlass von fast 50 Prozent.

An den ersten beiden Adventswochenenden sind die Eintrittskarten grundsätzlich für alle Besucher günstiger. Auch an den Freitagen des dritten und vierten Adventswochenendes sowie des Zusatzwochenendes gelten reduzierte Preise. Gleiches gilt für den Früh- und Späteinlass an Samstagen und Sonntagen.

Online buchen und Einlass sichern

Tickets können vorab online oder an der Tageskasse erworben werden. Allerdings wird die Kasse vor Ort geschlossen, sobald die maximale Besucherkapazität erreicht ist. Wer seinen Besuch sicher planen möchte, sollte deshalb den Online-Vorverkauf nutzen. Zusätzlich entfällt dabei der Aufpreis von 2,60 Euro an der Tageskasse.

Samstags und sonntags stehen vergünstigte Tickets für den frühen und späten Einlass sowie flexible Eintrittskarten zur Auswahl. Freitags gibt es keine festen Zeitslots. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.

Alle Termine im Überblick

1. Adventswochenende: 27. bis 29. November 2026

2. Adventswochenende: 4. bis 6. Dezember 2026

3. Adventswochenende: 11. bis 13. Dezember 2026

4. Adventswochenende: 18. bis 20. Dezember 2026

Zusatzwochenende: 26. und 27. Dezember 2026

Alle Informationen zu Eintrittspreisen, Ermäßigungen und Tickets gibt es unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de.