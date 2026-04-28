26-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Rinchnach – Kripo ermittelt weiter

In Rinchnach, Landkreis Regen, ereignete sich am Vormittag des 25. April 2026 ein tragischer Wohnhausbrand, der das Leben eines 26-Jährigen forderte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.

Feuer breitet sich schnell aus

Aktuellen Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus und griff rasch auf das gesamte Wohngebäude über. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehren in der betroffenen Wohnung den 26-jährigen Bewohner tot auf. Eine weitere Bewohnerin erlitt eine vorübergehende Behandlung durch den Rettungsdienst, kam jedoch unverletzt davon. Bei der Brandbekämpfung wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Schwere Schäden an der Immobilie

Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar und der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Eine Brandortbegehung durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf fand am 27. April 2026 statt, wobei keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt wurden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, wobei das Bayerische Landeskriminalamt in die Untersuchungen einbezogen ist.