45-Jähriger sexuell belästigt Straßenbahnfahrerin in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG – Ein Vorfall in der Nürnberger Südstadt sorgt derzeit für Aufsehen: Ein 45-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montag, den 30. März 2026, eine Straßenbahnfahrerin sexuell belästigt zu haben. Der Tatverdächtige wurde bereits von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Zwischenfall in der Straßenbahn

Gegen 15:50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da ein Mann offensichtlich betrunken auf der Landgrabenstraße umherlief und den Verkehr zum Stillstand brachte. Der Mann bestieg daraufhin eine wartende Straßenbahn. Nachdem die Fahrerin ihn aufforderte, die Bahn zu verlassen, fasste der Mann ihr mehrfach an die Brüste.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Süd konnten den 45-jährigen, ukrainischen Tatverdächtigen schnell festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Die bisherigen Ermittlungen des Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei zeigen, dass sich der Vorfall außerhalb der Straßenbahn im hinteren Bereich ereignete. Zum Tatzeitpunkt waren mehrere Personen in der Bahn, auch Autofahrer und Passanten könnten den Vorfall beobachtet haben. Auffällig war, dass der Mann nur eine offene Jacke am Oberkörper trug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt