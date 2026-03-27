89-Jährige auf Supermarktparkplatz gestürzt: Ermittlungen wegen möglichem Unfallhergang fortgesetzt

Furth im Wald – Am Montag, dem 23. März, ereignete sich ein schwerer Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Von-Müller-Straße 8, bei dem eine 89-jährige Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Wenige Tage später, am 26. März, verstarb die Seniorin.

Unklare Todesursache: Ermittlungen laufen

Da die Todesursache der Frau bislang unklar ist, wird im Laufe der kommenden Woche eine Obduktion durchgeführt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist in die Ermittlungen eingebunden und hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Leichnam vorgenommen. Der Rollator und die Kleidung der Frau wurden ebenfalls sichergestellt und auf Spuren untersucht. Diese wurden an das Bayerische Landeskriminalamt übermittelt, wo sie derzeit ausgewertet werden.

Rekonstruktion des Unfallhergangs

Ein Gutachter hat am Dienstag, dem 24. März, versucht, das Sturzgeschehen zu rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, und es gibt Hinweise darauf, dass die Frau möglicherweise von einem Fahrzeug gestreift worden sein könnte. Eine Bestätigung dieser Theorie steht jedoch noch aus.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird eine unbekannte Zeugin gesucht, die eine Bäckereifachverkäuferin auf die am Boden liegende Frau aufmerksam machte. Auch Personen, die die Seniorin am Montag vor, während oder nach ihrem Sturz im Bereich der Von-Müller-Straße 8 gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Frau war mit einem Rollator unterwegs und trug eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe und eine graue Polyester-Steppjacke. Beobachtungen zu möglichen Fahrzeugen im Bereich des Parkplatzes könnten ebenfalls entscheidend sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/504-0 entgegen. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!