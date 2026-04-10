Alkoholisierter Mann stürzt mit E-Scooter in Augsburg: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr
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Alkoholisierter Mann stürzt mit E-Scooter in Augsburg: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, den 9. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Unfall mit einem E-Scooter. Gegen 22:30 Uhr stürzte ein 39-jähriger Mann am Leonhardsberg, als er unter Alkoholeinfluss alleinbeteiligt mit dem E-Scooter fuhr.

Erhöhte Promillewerte festgestellt

Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille, woraufhin die Polizei eine Blutentnahme anordnete.

Führerschein sichergestellt

Zusätzlich stellte die Polizei den Führerschein des 39-Jährigen sicher. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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