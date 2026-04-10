Fahrrad- und Pedelec-Diebstähle in Augsburg: Polizei ermittelt bei besonders schweren Fällen

In Augsburg kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Diebstählen von hochwertigen Fahrrädern. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.

Fahrraddiebstahl in der Pater-Roth-Straße

Zwischen Mittwoch, dem 8. April 2026, 14:00 Uhr, und Donnerstag, dem 9. April 2026, 16:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein abgeschlossenes Fahrrad in der Pater-Roth-Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Der Schaden wird auf einen mittleren bis oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Augsburg West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Pedelec in der Von-Richthofen-Straße gestohlen

Ebenfalls am Donnerstag, dem 9. April 2026, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Von-Richthofen-Straße im Stadtteil Hochfeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.