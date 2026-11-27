Die Eigner Angels Nördlingen treten am Samstag um 19 Uhr beim Tabellenzweiten BC Marburg an. Im Duell der 1. Frauenbasketball-Bundesliga soll beim Vizemeister die Trendwende gelingen.

Marburg hat sich in der Spitzengruppe etabliert

Die Marburgerinnen haben sich nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison erneut in der Spitzengruppe festgesetzt. Nur Keltern steht derzeit vor dem Team von Headcoach José Araujo. Mit einem deutlichen Auswärtssieg bei ALBA Berlin setzte Marburg bereits am ersten Spieltag ein Zeichen. Bislang musste sich das Team lediglich gegen die Lions geschlagen geben. In der Vorsaison kämpften sich die Dolphins nach dem zunächst siebten Tabellenplatz bis ins Finale vor.

Die Gastgeberinnen verfügen über einen ausgeglichenen Kader. Sara Guerreiro führt die interne Scorerliste mit durchschnittlich 17 Punkten pro Partie an, drei weitere Spielerinnen kommen ebenfalls auf mindestens zehn Zähler. Dazu zählt Marianna Byvatov, die im vergangenen Nationalmannschaftsfenster ihr Debüt für Deutschland feierte. Unter den Körben warten mit Lea Debeljak, Allyson Christensen und Amelia Hassett mehrere starke Optionen auf die Angels. Hassett machte beim 100:65-Erfolg gegen Herne auf sich aufmerksam.

Nördlingen will die guten Phasen verlängern

Nördlingen kann beim Vizemeister dennoch auf die eigene Qualität setzen. Makiyah Williams, Stephanie McBride und Stefanie Kulesza bilden ein leistungsstarkes amerikanisches Trio. Beim jüngsten Heimspiel gegen ALBA Berlin hielten die Angels lange dagegen und bestimmten phasenweise das Geschehen, verloren die Partie aber knapp.

„Unsere Leistung gegen Berlin war viel besser als in den vergangenen Spielen. Insofern bin ich guter Dinge, was unser Duell gegen Marburg angeht“, sagt Kulesza.

Für Trainer Rudolfs Rozitis kommt es nun darauf an, die guten Phasen über die gesamte Spielzeit zu bringen und einen erneuten Leistungseinbruch im Schlussviertel zu verhindern. Die Partie beginnt am Samstag um 19 Uhr in Hessen und wird kostenlos auf dem YouTube-Kanal von DYN Basketball übertragen.