In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft am Rübenmarkt in Nördlingen ein und stahlen Schmuck.

Die Tat ereignete sich vom 24. auf den 25. November 2026. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Den Beuteschaden schätzt die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die genaue Höhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung übernommen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 bei der Kriminalpolizei Dillingen zu melden.

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