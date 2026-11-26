Bei einer Kontrolle auf der B466 in Oettingen stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth fest, dass ein 64-jähriger Lkw-Fahrer die Fahrerkarte seines 35-jährigen Kollegen verwendete. Zudem bestand gegen ihn ein Fahrverbot.

Die Kontrolle fand am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 10.15 Uhr statt. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbots und der Fälschung beweiserheblicher Daten ein.

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