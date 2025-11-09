Augsburg: Betrunkener E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizei und stürzt mehrfach

Augsburg (ots) – Am Samstag, den 8. November 2025, stellte eine Polizeistreife im Stadtteil Hochfeld einen ungewöhnlichen Vorfall fest: Ein Mann lag auf einem E-Scooter an der Kreuzung Alter Postweg/Werner-von-Siemens-Straße am Boden. Bei einem Versuch, ihn zu kontrollieren, floh der Mann, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Verfolgungsjagd auf dem E-Scooter

Gegen 02:55 Uhr bemerkten die Polizeibeamten den Mann auf dem Alter Postweg liegend. Als sie ihm zu Hilfe kommen wollten, startete der Mann seinen E-Scooter und fuhr in südlicher Richtung davon. Nachdem er nach rechts in die Tramtrasse abbog, stürzte er im Grünstreifen zwischen den Gleisen. Trotz des Sturzes setzte er seine Flucht westwärts auf dem Geh- und Radweg fort, ignorierte dabei mehrere Aufforderungen der Polizei zum Anhalten.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Schließlich konnte der Mann auf einer Wendeplatte des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach einem weiteren Sturz gestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen stark alkoholisierten 22-Jährigen mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit. Obwohl er sich weigerte, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen, sein Führerschein jedoch sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Alkoholkonsums.

Polizei warnt vor Risiken bei Alkohol am Steuer

Die Polizei betont ausdrücklich, dass für Elektrokleinstfahrzeuge, wie E-Scooter, dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer gelten. Verstöße ziehen die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich.