Augsburger Automobilhandelsgruppe AVAG holt früheren Opel- und Hyundai-Deutschland-Chef in den Vorstand

Die AVAG Holding SE stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und erweitert ihren Vorstand um eine Person. Ab dem 1. Juli wird Jürgen Keller in den Vorstand der Augsburger Automobilhandelsgruppe eintreten und sich als Vorstand Operations vermehrt um die Dienstleistungsabteilungen kümmern.

„Mit Jürgen Keller haben wir einen absoluten Fachmann aus der Automobilbranche für uns gewinnen können. Wir freuen uns, ihn in unserer Handelsgruppe begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, mit ihm gemeinsam die nächsten Schritte in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können“, so Vorstandssprecher Albert C. Still.

„Seit zwölf Jahren arbeitet die AVAG mit vier Vorständen. In dieser Zeit sind zahlreiche neue Areas und über 100 neue Standorte hinzugekommen. Außerdem wurden die Dienstleistungen der AVAG für die Autohäuser stark ausgebaut. Mit der nun neu geschaffenen Vorstandsposition können wir unsere Dienstleistungsabteilungen für die Autohäuser weiter optimieren und für die Autohaus-Vorstände bleibt mehr Zeit für die zielgerichtete Betreuung der Autohäuser“, erklärt Vorstandssprecher Roman Still.

Der Vorstand der AVAG besteht derzeit aus den Vorstandssprechern Albert C. Still und Roman Still, dem Bereichsvorstand Ulf Pfeiffer und dem Finanzvorstand Markus Kruis.

„Aus meiner langjährigen Händlertätigkeit kenne ich die AVAG als seriösen und vorausschauenden Handelspartner. Schon zu Opel-Zeiten habe ich mich gerne mit der Familie Still ausgetauscht, umso schöner ist es, dass wir nun gemeinsam die Zukunft der AVAG gestalten“, so Jürgen Keller.

Jürgen Keller war zuletzt Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. Zuvor verantwortete der studierte Wirtschaftsingenieur (TH Darmstadt) mehrere Jahre unter anderem als Deutschland-Chef die Marke Opel.

Die AVAG Holding ist eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Familienunternehmen mit ihren 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und brachte mehr als 105.000 Fahrzeuge auf die Straße.