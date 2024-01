Aus dem Augsburger „Christbaum für Alle“ wird der Narrenbaum für den Fasching

Auch in dieser Saison findet wieder ein buntes Narrentreiben auf dem Augsburger Rathausplatz statt. Der Narrenbaum, dekoriert in den Augsburger Stadtfarben, wird am Faschingssamstag gegen 11 Uhr aufgestellt.

Die Feuerwehr bereitete den Narrenbaum vor, indem sie den Christbaum am 7. Februar fachgerecht entastete. Anschließend wird der kahle Stamm von der Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung „Under oiner Kapp“ (UOK) zum diesjährigen Narrenbaum umdekoriert. Am Aschermittwoch, dem 14. Februar (Valentinstag), ist alles wieder vorbei. Auch der Christ- und Narrenbaum wird einen Tag später von der Feuerwehr abgebaut und endgültig entsorgt.

Bis es soweit ist, finden jedoch noch eine ganze Reihe von Faschingsveranstaltungen statt, bei denen unter anderem die närrischen Tollitäten verschiedener Faschingsgesellschaften inthronisiert werden. In langjähriger Tradition besucht der Augsburger Carneval Verein (ACV) am Samstag, den 13. Januar, um 11 Uhr das Untere Rathausfletz zur Inthronisation seines Hofstaats. Martin Schenkelberg, Sozial- und Jugendreferent, begrüßt Augustus, Regentin, Hofdame und Volkstribun. Die Ulmer Faschingsgarde „Die Goldene Elf“, die seit vielen Jahren mit dem ACV befreundet ist, wird ebenfalls anwesend sein.

Es ist ein Herzensanliegen des Sozialreferenten

Am Samstag, den 20. Januar, werden um 10:45 Uhr im Unteren Fletz des Rathauses die Prinzenpaare der Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung „Under oiner Kapp“ (UOK) vorgestellt. Es gibt sowohl ein kleines als auch ein großes Prinzenpaar. Sozialreferent Martin Schenkelberg begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter der UOK-Gesellschaften der Augspurgia, des Faschings- und Freizeitclubs (FFC) Augsburg, des CCK Fantasia Königsbrunn, der Lechana Gersthofen und der Narrneusia aus Neusäß. Die Begrüßung erfolgt hiermit. „In meiner rheinischen Heimat Hennef nahe Köln/Bonn ist mir der Karneval seit meiner Kindheit ein Herzensanliegen. Diese Begeisterung ist mir hier in Augsburg aber nicht abhandengekommen. Im Gegenteil: Die Fülle des Augsburger Faschings in der Stadt und vor allem auch im Umland hat mich nicht nur überrascht, sondern regelrecht fasziniert“, so Martin Schenkelberg.

Während der Hochsaison des Faschings auf dem Augsburger Rathausplatz, organisiert und durchgeführt von UOK und dem städtischen Marktamt, findet täglich von Faschingssamstag, 10. Februar, bis Faschingsdienstag, 13. Februar, von 10 bis 19 Uhr ein buntes Treiben statt. Am Rosenmontag, 12. Februar, zieht auch wieder ein Kinderfaschingszug durch die Augsburger Innenstadt, an dem Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre teilnehmen können. Ab 11:33 Uhr ziehen die Mäschkerle als Fußgruppen und mit maximal einem Leiterwagen vom Rathausplatz über die Steingasse, die Annastraße, den Martin-Luther-Platz und die Philippine-Welser-Straße zurück zum Rathausplatz. Letztes Jahr nahmen über 800 Kinder und Jugendliche aus Kindergärten, Vereinen, sozialen Einrichtungen und privaten Familien an der Premiere teil. Sie begeisterten mit ihren Mottos und Kostümen einige tausend Zuschauerinnen und Zuschauer an der Zug-Strecke. Es zeigt sich bereits jetzt, dass die Beteiligung auch in diesem Jahr nicht nachlassen wird. Die Wohnbaugruppe Augsburg als Hauptsponsor sowie die Stadtwerke und die Stadtsparkasse Augsburg als weitere Sponsoren machen dies möglich.

Breite Unterstützung für den Kinderfaschingszug

Der Gaudiwurm 2024 wird einmal mehr vom Sozialreferat der Stadt Augsburg mit dem ‚Faschings‘-Referenten Martin Schenkelberg, Stadträtin Melitta Hippke und dem Stadtjugendring sowie den Faschingsgesellschaften Hollaria und ‚Under oiner Kapp‘ organisiert. Das ‚Gaudiwurm‘-Team erhält Unterstützung von der Stadtverwaltung, insbesondere dem Ordnungsdienst. Die Journalistin und UOK-Vizepräsidentin Marion Buk-Kluger übernimmt die Moderation.