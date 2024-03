Bischof Bertram rätscht die diesjährige Rätschaktion des Bistum Augsburg in Ziemetshausen ein

Ziemlich laut ging es an diesem Montag in den Mittagsstunden in der kleinen Gemeinde Ziemetshausen im Landkreis Günzburg zu. Ausgestattet mit zahlreichen klappernden Holzinstrumenten eröffneten rund 70 Ministrantinnen und Ministranten in der „Neuen Mitte“ von Ziemetshausen die diözesane Rätschaktion im Bistum Augsburg. Auch Bischof Bertram war dabei und rätschte kräftig mit.

Bereits zuvor hatte sich der Bischof bei einem Wortgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul bei den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz in den kommenden Tagen mit einem herzlichen Vergelt’s Gott bedankt. „Toll, dass so viele von euch hier in Ziemetshausen, aber auch in etlichen anderen Pfarreien des Bistums mitmachen. Ihr setzt dadurch ein beeindruckendes Zeichen, dass junge Christinnen und Christen gerade jetzt, am Beginn der heiligen Woche, lautstark die Botschaft Jesu verkünden und sich für benachteiligte Menschen engagieren.“

Mit ihrem Tun seien sie Lichtträger für die Welt, wandte er sich an die Ministrantinnen und Ministranten und forderte sie zugleich auf, stets offenherzig und mit einer Haltung der Wertschätzung ihren Mitmenschen gegenüber zu begegnen. „Die Hemmschwelle, andere respektlos zu behandeln und Fremden mit Ablehnung oder gar Hass zu begegnen, wird immer niedriger. Ganz besonders gilt das für das Internet, wo Menschen unter dem Deckmantel der Anonymität andere in übelster Weise schlechtmachen und beleidigen. Ich bitte euch: macht bei so etwas niemals mit“, warnte der Bischof vor Mobbing und Hetzerei im Netz.

Vielmehr gelte es, Licht für andere zu sein: „Durch euren Einsatz als Ministrantinnen und Ministranten bringt ihr euch auf großartige Weise in der Gemeinde mit ein. Zieht noch viele andere mit und macht Lärm für die Eine Welt“, nahm er auf das diesjährige Hilfsprojekt der Aktion Bezug.

Dieses ist heuer die Organisation „HOSFA“ in Mityana in Uganda, die sich für die Ausbildung junger Menschen im Bereich der Solartechnik einsetzt. Gerade im ländlichen Umfeld gibt es dort häufig keine funktionierende Stromversorgung. In der Berufsschule des „HOSFA-Projekts“ werden deshalb Kurse in diesem Fachbereich angeboten. Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche, stellte das Projekt während des Wortgottesdienstes vor und auch danach hatten die Kinder und Jugendlichen ausreichend Gelegenheit, näheres darüber zu erfahren. So wurde im Pfarrheim ein Stationenlauf angeboten, der mit Geschicklichkeitsspielen, Bastel- und Fühlaktionen auf das afrikanische Land Bezug nahm.

Weitere Informationen zum Projekt

Die diözesane Rätschaktion findet unter Federführung der aktion hoffnung, der Abteilung Weltkirche und des Bischöflichen Jugendamts in Zusammenarbeit mit der jeweils gastgebenden Pfarrei im Bistum Augsburg statt.