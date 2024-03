Augsburg | Langner‘sche Stiftung übergibt tolle Spendensumme für den Perlachturm

Mit einer breit angelegten Initiative hat die Langner‘schen Stiftung für den Perlachturm im Aktionszeitraum vom 24. Oktober bis 24. Dezember 2023 einen fünfstelligen Betrag gesammelt und die eingegangenen Spenden auf einen Endbetrag in Höhe von 61.538 Euro verdoppelt. Damit wächst die Gesamtspendensumme für den Perlachturm auf inzwischen über 140.000 Euro an. Die Langner’sche Stiftung startete als erste Einrichtung eine große Spendenaktion.

Die Sanierung des Augsburger Wahrzeichens am Rathausplatz ist durch Mittel der Stadt, des Freistaats und des Bundes gesichert. Mit einer Spende können Unterstützerinnen und Unterstützer dazu beitragen, dass beispielsweise auch die Figur des Turamichele und die Mechanik restauriert und von innen sichtbar gemacht wird sowie im Turminneren eine Ausstellungsfläche eingerichtet und die Zugangssituation durch mediale Informationen verbessert und durch einen Shop aufgewertet wird.

Für die Stiftung spiegelt der Erhalt eines der wichtigsten Augsburger Baudenkmäler das Selbstverständnis unserer Stadt wider, in der sich die engagierte Augsburger Bürgerschaft um das Gemeinwesen kümmert, so Stiftungsvorstand Andreas Jäckel: „Es freut uns sehr, dass wir mehr als 30 Tausend Euro an Spenden in der von uns und der Stadt initiierten

Kampagne im vierten Quartal 2023 ‚doppeln‘ können und damit einen kräftigen Impuls zur für die Zukunft des Perlachturms beitragen. Die ungeheure Fülle an Einzelspenden vom zweistelligen bis zum vierstelligen Betrag hat uns gezeigt, dass unsere Initiative genau der richtige Impuls für die Spenderinnen und Spender war“, so der Vorstand der Stiftung,

Andreas Jäckel, MdL.

Der Stiftungsrat der Bayerische Landesstiftung hat sich in seiner Sitzung vom 6. Februar 2024 u.a. mit dem Antrag hinsichtlich einer Zuwendung zur Sanierung und Neukonzeption des Perlachturms befasst. Wie der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der gleichzeitig der Vorsitzende des Stiftungsrats ist, Oberbürgermeisterin Eva Weber

mitteilte, wird die Perlach-Sanierung in einer Höhe von 278.000 Euro bezuschusst.

Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigt sich überwältigt: „Ich bedanke mich im Namen der Stadt Augsburg für die großzügigen Spenden und Fördermittel. Es ist bewegend zu sehen, wie viele Unterstützung unserem Wahrzeichen im Herzen der Stadt zu Teil wird.“ Weitere bedeutende Förderungen sind bereits in Aussicht gestellt Die Stadt Augsburg hat für die umfangreiche Sanierung des Perlachturms zudem unterschiedliche Förderungen beantragt. So beteiligt sich der Bezirk Schwaben bereits im Rahmen der Förderung der Denkmalpflege ebenfalls an der Sanierung und Neukonzeption des Perlachtum Augsburg mit 93.000 Euro.

Spendenkonto und weitere Informationen zur Kampagne

Gespendet werden kann jede und jeder Interessierte auch direkt an das Spendenkonto der Stadt Augsburg:

IBAN DE33 7205 0000 0001 060482

Verwendungszweck: „Perlachturm Spende Unternehmen“ oder

„Perlachturm Spende privat“

Auch ein QR-Code, der über die Homepage der Stadt Augsburg und über in der Stadt ausliegende Flyer zu finden ist, führt direkt zum Spendenkonto.

Alle Informationen zur Spendenkampagne sind unter augsburg.de/sanierung-perlachturm zu finden.

Ausführungs- und Detailplanungen aktuell auf Hochtouren

Aktuell erfolgt seitens des Hochbauamtes und der Architekten die Ausführungs- und Detailplanung sowie die Vorbereitung für die teils europaweiten Firmenausschreibungen. Eine genaue und umsichtige Vorarbeit ist hier entscheidend, da es sich um einen sehr komplexen Bauablauf im innerstädtischen Raum handelt. Hier wird vor allem auf das möglichst störungsfreie Zusammenspiel von Baustellenanlieferung und öffentlichem

Nah- und Personenverkehr geachtet Vor Beginn der Hauptmaßnahmen am Perlachturm Anfang 2025, werden noch Vorabmaßnahmen wie das Umlegen von Rohrleitungen und die Erstellung des Kranfundaments vor der Eröffnung des Christkindlesmarktes auf dem

Fischmarkt durchgeführt.

Langnerscher Stiftung

Die in Augsburg ansässige Langner’sche Stiftung besteht seit 2002. Renate Langner, die Witwe des Architekten Paul Langer, errichtete die Stiftung zum Gedenken und zu Ehren ihres verstorbenen Ehemanns. Entsprechend dessen beruflichem Wirken dient der Stiftungszweck der Förderung von Architektur, Denkmalschutz und gemeinnützigen Projekten.

Bayerische Landesstiftung

Die Bayerische Landesstiftung verdankt ihre Gründung im Jahr 1972 der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Vereinsbank. Bayern war bereits damals Vorreiter bei der Privatisierung, wobei der Verkaufserlös nicht einfach dem Staatshaushalt zugeschlagen werden sollte. Vielmehr wurde mit der Stiftung ein eigenständiges, dauerhaftes und flexibles Förderinstrument geschaffen, die als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

gemeinnützige und mildtätige Zwecke auf sozialem und kulturellem Gebiet verfolgt. Der Stadt Augsburg wurde diese Förderung für die herausragenden Denkmalarbeiten am Perlachturm nun zuteil.

Die Geschichte des Perlachturms

Mit seinen 70 Metern gehört der Perlachturm zu den höchsten Gebäuden in Augsburg. Im Jahr 989 wurde er als Wachturm erbaut. Damals war er nicht einmal halb so hoch wie heute. Im Lauf der Jahrhunderte erlebte er zahlreiche Umgestaltungen. 1526 wurde er auf 63 Meter erhöht. Kurz darauf erhielt der Turm ein Uhrwerk mit Glocke. Als Stadtbaumeister Elias Holl das Rathaus neu errichtete, legte er auch Hand am Perlachturm an.So erhielt der Turm von 1612 bis 1618 sein heutiges Aussehen mit der Säulenkuppel, dem Zwiebeldach und der aufgesetzten Figur der suebischen Stadtgöttin Cisa.