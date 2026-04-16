Blitzmarathon in Mittelfranken: Über 1.000 Raser bei Geschwindigkeitskontrollen gefasst

MITTELFRANKEN. (366) Am Mittwoch, den 15. April 2026, nahmen die Polizeidienststellen in Mittelfranken bereits zum 13. Mal am europaweiten 24-Stunden-Blitzmarathon teil. Trotz vorheriger Ankündigung der Aktion wurden erneut zahlreiche Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt.

Hauptunfallursache: Überhöhte Geschwindigkeit

Die Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Mittelfranken unterstreicht, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit auch im Jahr 2025 die Hauptursache für Unfälle mit Todesopfern oder Schwerverletzten in der Region war. Die Verkehrsüberwachung dient ebenso wie die Kriminalitätsbekämpfung dem Schutz von Leben und Gesundheit aller. Im Einklang mit dem Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ strebt das Polizeipräsidium Mittelfranken an, die Zahl der Verkehrsunfälle sowie der verletzten und getöteten Personen weiter zu reduzieren.

24-Stunden-Speedmarathon: Ergebnisse aus Mittelfranken

Der europaweite „Speedmarathon“ begann am gestrigen Tag um 06:00 Uhr. In den folgenden 24 Stunden führten die Einsatzkräfte flächendeckend zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen in Mittelfranken durch. Insgesamt wurden 130 Messstellen in der gesamten Region eingerichtet. Über 43.000 Fahrzeuge wurden überprüft, wobei mehr als 1.000 Personen die jeweils gültige Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Ein Kastenwagenfahrer auf der B8 bei Langenzenn erzielte mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h statt der erlaubten 80 km/h den höchsten Verstoß. Nach Abzug der Messtoleranz erwartet ihn ein Bußgeld von 480 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg.

Erstellt durch: Kristina Egerer