80-Jähriger verursacht gefährlichen Zwischenfall in Augsburger Innenstadt – Polizei ermittelt

Augsburg – Am Dienstagnachmittag, den 14. April 2026, ereignete sich in der Maximilianstraße ein gefährlicher Zwischenfall im Straßenverkehr, bei dem ein 80-jähriger Mann beteiligt war.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Der Vorfall begann, als der 80-Jährige mit seinem Auto losfuhr, während ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung versuchte, ihn zu stoppen. Glücklicherweise konnte der Mitarbeiter im letzten Moment zur Seite springen und einen Zusammenstoß verhindern. Zuvor war dem Mann eine Ordnungswidrigkeit eröffnet worden, woraufhin er sich unkooperativ verhielt und versuchte zu fliehen.

Widerstand bei Festnahme

Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei leistete der Mann Widerstand. Die Behörden haben Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der 80-Jährige besitzt die französische Staatsangehörigkeit.