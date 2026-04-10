Brand in Fürther Autolackiererei: Eine Person leicht verletzt, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Brand in Fürther Autolackiererei: Eine Person leicht verletzt, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Fürth. Am Freitagmittag (10.04.2026) kam es zu einem Brand in einer Werkstatt in der Fürther Südstadt. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen.

Brandursache noch unklar

Gegen 12:20 Uhr ereignete sich in einer Autolackiererei in der Flößaustraße eine Verpuffung, deren Ursache noch nicht geklärt ist. Diese führte zu einem großflächigen Brand. Als Streifen der Polizeiinspektion Fürth am Einsatzort eintrafen, stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um den Brand zu löschen.

Verletzter in Krankenhaus behandelt

Ein 30-jähriger Mann, der sich in dem Gebäude aufhielt, zog sich leichte Brandverletzungen zu. Diese mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursachenklärung aufgenommen. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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