Das größte Liniennetz aller Zeiten – Neues ÖPNV-Konzept im Landkreis Lindau gestartet

Mit dem Start am Sonntag, den 10. Dezember 2023 bietet der Landkreis Lindau (Bodensee) seinen Einwohnern ein völlig neues Nahverkehrskonzept mit mehr Taktverbindungen, neuen Bussen, 15 Hauptlinien und ebenso vielen Nebenlinien. Das neue Liniennetz mit etwa 1,7 Millionen Kilometern im Jahr sowie über 600 Haltestellen hat eine Größenordnung, die es in einem solchen Maße noch nie im Landkreis Lindau gegeben hat.

„Ein herzliches Dankeschön an die neuen Verkehrsbetreiber der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH, an das Lindenberger Busunternehmen Burkhard-Reisebüro e. K., an die

Arbeitsgemeinschaft Süddeutsche Verkehrslinien GmbH & Co. KG (SVL) sowie an die

Regionalbus Augsburg GmbH (RBA), die weiterhin mit Linien im Landkreis Lindau präsent

sind. Für ein Gesamtfazit ist es in den ersten Tagen sicherlich noch zu früh, aber

grundsätzlich läuft der Betrieb, was wir insbesondere auch dem großen Engagement der

Verkehrsunternehmer zu verdanken haben“, so Landrat Elmar Stegmann.

Naturgemäß gibt es bei einer so großen Umstellung an einigen Stellen noch Bedarf für

Nachbesserungen, insbesondere was den Schülerverkehr betrifft. Das Landratsamt ist an

dieser Stelle dankbar für alle Hinweise von den Bürgern und Eltern, die beim ÖPNV-Team

des Landkreises eingehen. „Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen findet bereits ein

intensiver Austausch statt. Jedem Hinweis und jeder Anregung wird nachgegangen, um

möglichst schnell pragmatische Lösungsansätze zu finden und umzusetzen“, erklärt

Landrat Elmar Stegmann. Soweit größere Änderungen erforderlich werden sollten,

beispielsweise an den Linienführungen können diese allerdings erst zum nächst

möglichen Fahrplanwechsel im Februar umgesetzt werden.

Für eine solch umfangreiche Umstellung ist eine gewisse Eingewöhnungsphase notwendig.

Das neue Bussystem stellt einen Paradigmenwechsel hin zum Taktverkehr dar und

braucht daher Zeit. Diese Erfahrung gab es auch in den Nachbarlandkreisen, die eine

solche Umstellung bereits hinter sich haben. Neue Technik in den Bussen sowie Fahrpläne

mit neuen Linienführungen und Fahrzeiten bedeuten nicht nur für die Bürger selbst eine

Umstellung, sondern auch für das Fahrpersonal. Alle Beteiligten bitten deshalb um etwas

Geduld in der Startphase.

Die ab 10. Dezember gültigen Fahrpläne sind in den elektronischen Auskunftssystemen,

beispielsweise auf www.bodo.de oder in der bodo-FahrplanApp enthalten. Die Fahrpläne

der einzelnen Linien im PDF-Format finden Sie zudem auf www.bodo.de sowie auf

www.landkreis-lindau.de/bus.