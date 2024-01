Eislaufen in Augsburg: Auf die Kufen in den Faschingsferien

Für mehr Zeit auf dem Eis bieten das Curt-Frenzel-Stadion und die Eishalle Haunstetten zusätzliche Publikumsläufe in den Faschingsferien an. Die elektronische Zahlung ist nach wie vor eingeschränkt. Darum am besten Bargeld dabeihaben. Nach der schulfreien Zeit gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Die Eissportanlagen bieten ein erweitertes Ferienangebot im Fasching und machen ihre Bahnen zum Publikumslauf öfter zugänglich. Am Wochenende vor den Ferien findet im Curt-Frenzel-Stadion ein Eishockeyturnier statt. Deshalb gibt es dort am Sonntag, 4. Februar, nur einen öffentlichen Lauf von 18:15 bis 20:15 Uhr.

Übersicht Publikumsläufe auf Bahn 2 im Curt-Frenzel-Stadion

Samstag, 10. Februar 10-12 Uhr | 14-16 Uhr Sonntag, 11. Februar 10-12 Uhr | 14-16 Uhr | 18:15-20:15 Uhr Rosenmontag, 12. Februar 10-12 Uhr | 13-15 Uhr | 16 -18 Uhr Faschingsdienstag, 13. Februar 10-12 Uhr | 13-15 Uhr | 16-18 Uhr | (kein Abendlauf um 18 Uhr) Aschermittwoch, 14. Februar 10-12 Uhr | 13-15 Uhr Donnerstag, 15. Februar 10-12 Uhr | 13-15 Uhr | 20-22 Uhr Freitag, 16. Februar 10-12 Uhr | 13-15 Uhr | 18-20 Uhr Samstag, 17. Februar 10-12 Uhr | 14-16 Uhr Sonntag, 18. Februar 10-12 Uhr | 14-16 Uhr | 18:15-20:15 Uhr

Übersicht Publikumsläufe Eishalle Haunstetten

Samstag, 10. Februar 16-18 Uhr Sonntag, 11. Februar 9-11 Uhr | 16-18 Uhr Rosenmontag, 12, Februar 10-12 Uhr | 15:30-17:00 Uhr Faschingsdienstag, 13. Februar 10-12Uhr Aschermittwoch, 14. Februar 10-12 Uhr Donnerstag, 15. Februar 10-12 Uhr Freitag, 16. Ferbuar 10-12 Uhr Samstag, 17. Februar 16-18 Uhr Sonntag, 18. Februar 9-11 Uhr | 16-18 Uhr

Ab Montag, 19. Februar, gelten im Curt-Frenzel-Stadion und in der Eishalle Haunstetten wieder die regulären Öffnungszeiten. Alle reservierten Eiszeiten, Preisübersichten und eventuelle kurzfristige Absagen sind auf unserer Homepage der Stadt Augsburg zu finden.